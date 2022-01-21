В каких случаях не стоит ревакцинироваться – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране усиленными темпами проходит процесс вакцинации и ревакцинации населения. Люди сами выбирают, какой вакциной привиться. В этой связи врач-терапевт столичной городской поликлиники №2 Калдыгуль Жанбосынова разъяснила важность получения вакцины и ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, ежедневно здесь ревакцинируются 150-200 человек.

«Многие обращаются с вопросом: можно ли выбрать любую вакцину для ревакцинации. Конечно же, горожане могут выбрать любую из доступных вакцин. Однако следует учесть, что если пациент сначала привился двумя компонентами «Спутник V», тогда стоит выбрать другую вакцину для ревакцинации, потому что «Спутник V» – это векторная вакцина. На ревакцинацию следует выбрать инактивированную: Vero Cell, QazVac», - сказала Калдыгуль Жанбосынова.

Врач-терапевт пояснила, в каких случаях не стоит ревакцинироваться.

«Есть свои особенности ревакцинации. Если вы болеете респираторной вирусной инфекцией, если у вас повышенное давление на тот момент, когда пришли привиться, если чувствуете недомогание, ревакцинацию можно отложить. В таких случаях мы рекомендуем пациентам обследоваться у врача. Конечно же, ревакцинация защищает от вируса, потому что увеличивается количество антител в организме, усиливается защита организма. После вакцинации и ревакцинации могут выявляться побочные эффекты: слабость, повышение температуры, боль в суставах. Это нормальное явление, не стоит опасаться», - добавила эксперт.