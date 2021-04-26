РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    В каких случаях Нацгвардия задерживает нарушителей

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях бойцы Нацгвардии задерживают участников митингов, рассказал секретарь Военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в СЦК был задан вопрос - в каких случаях бойцы Нацгвардии задерживают участников митингов и кем принимаются решения?

    «Наши военнослужащие, если на маршруте патрулирования имеются нарушения общественного порядка, то, конечно же, в зоне своей ответственности они задерживают нарушителей в строгом соответствии с законодательством и доставляют в опорные пункты полиции», - прокомментировал Савердин Имиров.

    Спикер добавил, что военнослужащие самостоятельно принимают решение.

    «Конечно, они отвечают за маршрут несения службы. И если граждане допускают какие-либо административные нарушения или хулиганские действия, которые представляют угрозу для граждан, к примеру, в нетрезвом состоянии допускают какие-либо нарушения, пристают к гражданам, то их задерживают. Мирные граждане имеют право быть в безопасности и спокойно передвигаться», - подчеркнул Савердин Имиров.

    Было отмечено, что надзор за деятельностью Национальной гвардии осуществляют военные прокуроры. По каждому факту нарушений со стороны военнослужащих Национальной гвардии принимаются соответствующие меры.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!