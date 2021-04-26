В каких случаях Нацгвардия задерживает нарушителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях бойцы Нацгвардии задерживают участников митингов, рассказал секретарь Военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК был задан вопрос - в каких случаях бойцы Нацгвардии задерживают участников митингов и кем принимаются решения?

«Наши военнослужащие, если на маршруте патрулирования имеются нарушения общественного порядка, то, конечно же, в зоне своей ответственности они задерживают нарушителей в строгом соответствии с законодательством и доставляют в опорные пункты полиции», - прокомментировал Савердин Имиров.

Спикер добавил, что военнослужащие самостоятельно принимают решение.

«Конечно, они отвечают за маршрут несения службы. И если граждане допускают какие-либо административные нарушения или хулиганские действия, которые представляют угрозу для граждан, к примеру, в нетрезвом состоянии допускают какие-либо нарушения, пристают к гражданам, то их задерживают. Мирные граждане имеют право быть в безопасности и спокойно передвигаться», - подчеркнул Савердин Имиров.

Было отмечено, что надзор за деятельностью Национальной гвардии осуществляют военные прокуроры. По каждому факту нарушений со стороны военнослужащих Национальной гвардии принимаются соответствующие меры.