В каких случаях можно привлекать неквалифицированных иностранных рабочих в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о механизме привлечения иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня одним из основных принципов Закона Республики Казахстан «О занятости населения» является защита национального рынка труда. Для этого Законом предусмотрен ряд инструментов, включающих установление ежегодной квоты (максимальное число) и выдачу местными исполнительными органами (МИО) рабочих разрешений работодателям для привлечения иностранной рабочей силы (ИРС). Квота на привлечение ИРС устанавливается на основе потребности МИО, исходя от прогноза численности безработных лиц, самозанятого населения, ожидаемого высвобождения работников и количества выпускников организаций образования», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Таким образом, квота формируется с учетом возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет собственных трудовых ресурсов, по профессиям, по которым предполагается привлечение иностранных работников.

«Разрешение на привлечение ИРС выдается по следующим категориям: первая категория – руководители и их заместители, вторая категория – руководители структурных подразделений, третья категория – специалисты, четвертая категория – квалифицированные рабочие и сезонные работники (в сфере сельского хозяйства). На основании потребности МИО на привлечение ИРС квота на 2021 год установлена в размере 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тыс. единиц, в том числе по 4 категории - 4 170 единиц», - отметил Премьер-министр.

«Неквалифицированные рабочие могут привлекаться только физическими лицами для нужд домашнего хозяйства, для которых установлена квота в количестве 255 тыс. единиц. В этой связи предложения о привлечении юридическими лицами неквалифицированной ИРС (по установлению пятой категории) не поддерживаются, так как они не соответствуют проводимой государством политике в сфере занятости населения и защиты национального рынка труда», - заключил А. Мамин.