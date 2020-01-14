В каких случаях можно прикрепиться к другим поликлиникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Нур-Султану Айдар Ситказинов на пресс-конференции рассказал о том, в каких случаях можно прикрепиться к другим поликлиникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатель прикрепленных граждан к поликлиникам города Нур-Султана разный. Например, к поликлинике №9 прикреплены более 80 тысяч людей. Есть медицинские организации, куда прикреплены всего лишь 2000 человек. Это все исходит из-за желания населения: кто-то прикрепляется, потому что поликлиника близко расположена к дому, а кто-то выбирает хорошего врача. Поликлиники, куда прикреплены больше людей, соответственно хорошо финансируются. В случае неосвоения выделенных средств, деньги могут быть перечислены в другую поликлинику в рамках государственно-частного партнерства», - отметил Айдар Ситказинов.

Также он рассказал о том, что человек может несколько раз в год менять поликлинику.

«Например, с 15 сентября по 15 ноября дают время прикрепиться к другой поликлинике. В течение этого времени вы можете поменять поликлинику на ту, которая расположена близко к вашему дому, либо, где медицинскую помощь окажет хороший врач. Внутри города при переезде из одного района в другой вы также можете поменять поликлинику», - добавил он.

Айдар Ситказинов подчеркнул, что с каждым годом увеличивается количество частных клиник.

«Фонд социального медицинского страхования выделяет средства и всегда протягивает руку помощи частным клиникам. Поэтому вы сами выбираете, к какой клинике прикрепляться, но вы должны придерживаться территориального принципа. Так как у нас существует оказание медицинской помощи на дому. Если заболевает ребенок до 5 лет, либо женщина находится в положении, то врач сам идет к пациенту. Если вы будете жить в другом районе, а домой будете вызывать врача поликлиники из другого района, куда вы прикреплены, то вы усложните работу врача», - сказал он.

Следует учитывать, что клиника не занимается прикреплением граждан к другим клиникам.

«Для того чтобы прикрепиться к другой клинике, вам необходимо самому обратиться туда. Клиника может зарегистрировать вас самостоятельно только в том случае, если будет открыт новый медицинский объект, близко расположенный к вам», - добавил Айдар Ситказинов.