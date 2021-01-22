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В каких случаях можно использовать пенсионные накопления на ремонт квартиры

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Января 2021, 16:34
В каких случаях можно использовать пенсионные накопления на ремонт квартиры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова ответила, в каких случаях казахстанцы смогут снять пенсионные накопления на ремонт квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ремонт квартиры вы сможете снять, если у вас в договоре банковского займа, допустим, до 1 января 2020 года было написано, что это приобретение жилища вместе с ремонтом. Это могло быть приобретение квартиры в черновой отделке за 20 млн тенге и плюс 4 млн на ремонт. Точно так и по новым сделкам. Вы сможете использовать свои единовременные пенсионные выплаты, если в договоре банковского займа будет четко прописано, что это приобретение жилища плюс ремонт данного жилья, которое приобретается», - сказала Ляззат Ибрагимова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Ранее председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» перечислила возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья, при этом не используя ипотеку.

Также в ходе онлайн-брифинга она сообщила, как будет называться сайт для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

23 января 2021 года в 9:00 АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.


ЕНПФ  
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