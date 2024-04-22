В каких случаях можно делать перерыв для присяжных заседателей

В ряде зарубежных стран во избежание давления на присяжных их закрывают на так называемый карантин. Корреспондент агентства Kazinform запросил информацию в Верховном суде – действует ли аналогичный механизм в Казахстане.

— В уголовно-процессуальном законе термин «карантин» не применяется. Следует отметить, что после окончания прений и формулирования вопросов судья и основные присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату для вынесения приговора, — сообщили в госоргане в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.





Отмечается, что кроме судьи и присяжных заседателей, присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается.

— Председательствующий вправе объявить перерыв для отдыха присяжных заседателей с выходом из совещательной комнаты, а также по окончании рабочего времени до начала его в следующий день. Делать перерывы в связи с выходными и праздничными днями не допускается, — говорится в ответе.

Напомним, в столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева. Суд проходит с участием присяжных заседателей.



Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса «Истязание», п. 5 ч. 2 статьи 99 «Убийство, совершенное с особой жестокостью», ч. 2 статьи 14 «Рецидив особо тяжкого преступления».

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).





