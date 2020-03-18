В каких случаях может потребоваться замена водителя грузовика или транспорта при въезде в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба Казахстана примет дополнительные меры от пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Решением Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Казахстан внесены следующие изменения:

– при прибытии в пункт пропуска для въезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1а) и 1б), а также водителей других государств, пребывавших последние 15 суток в странах категории 1а) и 1б), пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи.

Ранее Пограничная служба, в связи с введением с 08.00 часов 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан, довела до сведения граждан РК, иностранных граждан, а также участников внешнеэкономической деятельности информацию по ограничению на въезд - выезд через Государственную границу.











