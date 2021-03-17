В каких случаях могут ввести полный локдаун в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях могут ввести в Казахстане полный локдаун? На этот вопрос ответил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной критерий введения локдауна – заполняемость коек. Если мы подойдем к цифре заполняемости коек до 70%, будет введен очень жесткий локдаун. Но и, конечно, рост заболеваемости – более 250 случаев на 100 тысяч населения. Я не думаю, что ситуация по всей стране будет одинаковая. Это критерии региональные. Если в регионе ситуация осложняется, есть риск по перегреву системы здравоохранения, то уже на региональном уровне, не дожидаясь мер по стране, вводятся мероприятия, начиная от района», - сказал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

Ранее представитель Комитета санэпидконтроля Ержан Байтанаев пояснял, что продление локдауна зависит от наших граждан.