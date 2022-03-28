В каких случаях могут изъять единственное жилье при банкротстве физлиц в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях кредиторы смогут изъять единственное жилье при процедуре банкротства физических лиц, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если жилье является предметом залога, то кредиторы вправе будут его изъять в ходе судебного банкротства. Но я хотел бы обратить внимание на поправки, которые были внесены в прошлом году в закон о банковской деятельности. Там введена обязанность для банковских учреждений проводить процедуру урегулирования для того, чтобы предоставить более удобные условия для заемщика, чтобы не лишать его жилья и не изымать предмет залога. В этом направлении банковские учреждения работают и заключают дополнительные соглашения, пытаясь найти со всеми заемщиками более приемлемые условия», - сказал Кайрат Миятов в ходе публичных слушаний по законопроекту, предусматривающему банкротство физических лиц.

Как отметил спикер, прежде чем принимать решение о банкротстве необходимо обязательно с банковскими учреждениями пройти эту процедуру и постараться найти подходящие условия для того, чтобы погасить долги и не прибегать к процедуре банкротства.

«Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не могут подать на него заявление. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию. Однако долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого лица, списанию не подлежат», - добавил Кайрат Миятов.

Ранее сообщалось, что министерством завершена работа по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Согласно нормам законопроекта гражданам предлагается три вида процедур. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электронное правительство».

Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других государственных органов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений. По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства). Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.