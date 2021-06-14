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    01:30, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    В каких случаях лишают права иметь оружие, пояснили в полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области пояснили, какое оружие подлежит регистрации и кто может приобрести «пневмат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жители региона задавали стражам порядка вопросы, касающиеся оружия, в прямом эфире.

    Один из них касался электрошокеров. В департаменте пояснили, что электрическое оружие, как и газовое, подлежит регистрации и хранению на тех же условиях, что и гражданское огнестрельное: в сейфе установленного образца, у жителей Петропавловска — обязательно с сигнализацией.

    «Пневматическое оружие не требует регистрации. После прохождения обучения в центре подготовки и переподготовки владельцев оружия можно приобрести «пневмат» с дульной энергией не более 7,5 Дж, калибром не более 4,5 мм. Образцы, которые превосходят эти параметры, относятся к спортивному оружию. Для его приобретения требуется спортивный разряд, храниться оно будет в спортивных организациях», - объяснил старший инспектор по особым поручениям Курман Мусин.

    За некоторые правонарушения права на оружие могут лишить на три года. Статьи за семейные дебоши, стрельба в пределах населённых пунктов незаконное обращение с оружием и ряд других влекут аннулирование сразу. Ещё 27 административных статей - при повторных нарушениях в течение года. В этом году в регионе зарегистрировали пять таких случаев. Владельцам придётся заново оформлять разрешительные документы.

    Сейчас в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», направленное на предотвращение вооружённой преступности.

    За три недели полицейские проверили 80% владельцев оружия. Из них 199 привлекли к административной ответственности за незаконное хранение оружия, нарушение сроков перерегистрации, правил хранения. Изъято 32 единицы незаконно хранившегося оружия.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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