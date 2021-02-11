В каких случаях лицам с инвалидностью необходимо проходить переосвидетельствование - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК информирует, в каких случаях лицам с инвалидностью, имеющим необратимые анатомические дефекты, необходимо проходить переосвидетельствование и подтверждать данный факт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно действующему законодательству, при анатомических дефектах инвалидность устанавливается бессрочно (Перечень необратимых анатомических дефектов – приложение 5 к Правилам проведения медико-социальной экспертизы).

В некоторых случаях, в целях прохождения медицинской реабилитации, инвалидность устанавливается по более тяжелой группе (I и II группы), но на определенный срок.

К примеру, при ампутации ноги на уровне голени положена III группа инвалидности бессрочно. Однако, при выявлении осложнений, отягощающих состояние здоровья человека (язвы на культе, остеофиты и др.) для проведения медицинских реабилитационных мероприятий устанавливается II группа инвалидности со сроком на 6 месяцев либо на 1 год. При положительной динамике после проведенных лечебно-реабилитационных мероприятий устанавливается III группа инвалидности бессрочно.

Отметим, что на сегодня общая численность лиц с инвалидностью составляет 695,1 тыс. человек, из которых 72% с бессрочно установленной группой инвалидности.









Құрметпен,

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің

баспасөз қызметі





С уважением,

пресс-служба

Министерства труда и социальной защиты населения РК