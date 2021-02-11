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    20:18, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    В каких случаях лицам с инвалидностью необходимо проходить переосвидетельствование - Минтруда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК информирует, в каких случаях лицам с инвалидностью, имеющим необратимые анатомические дефекты, необходимо проходить переосвидетельствование и подтверждать данный факт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Согласно действующему законодательству, при анатомических дефектах инвалидность устанавливается бессрочно (Перечень необратимых анатомических дефектов – приложение 5 к Правилам проведения медико-социальной экспертизы).

    В некоторых случаях, в целях прохождения медицинской реабилитации, инвалидность устанавливается по более тяжелой группе (I и II группы), но на определенный срок.

    К примеру, при ампутации ноги на уровне голени положена III группа инвалидности бессрочно. Однако, при выявлении осложнений, отягощающих состояние здоровья человека (язвы на культе, остеофиты и др.) для проведения медицинских реабилитационных мероприятий устанавливается II группа инвалидности со сроком на 6 месяцев либо на 1 год. При положительной динамике после проведенных лечебно-реабилитационных мероприятий устанавливается III группа инвалидности бессрочно.

    Отметим, что на сегодня общая численность лиц с инвалидностью составляет 695,1 тыс. человек, из которых 72% с бессрочно установленной группой инвалидности.



    Құрметпен,

    ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің

    баспасөз қызметі


    С уважением,

    пресс-служба

    Министерства труда и социальной защиты населения РК


    Теги:
    Здравоохранение Минтруда РК Закон и право
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