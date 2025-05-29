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    15:34, 29 Май 2025 | GMT +5

    В каких случаях казахстанцам будут списывать мошеннические кредиты

    В Сенате рассмотрели законопроект, который позволит списывать такие займы на досудебном уровне. Об этом сообщил зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает агентство Kazinform.

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    Коллаж: Canva

    По его словам, действующая сейчас норма предполагает, что мошеннические кредиты списываются только по решению суда.

    — В рамках данного законопроекта мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов. В случае, если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствую для отдельных категорий граждан в «период охлаждения», который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получения кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны досудебно списать эти кредиты, — сказал он в кулуарах Сената.

    Ранее законопроект о защите прав потребителей финансовых услуг вернули в Мажилис с 24 поправками.

    Теги:
    Мошенничество Кредит АРРФР
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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