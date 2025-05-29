В каких случаях казахстанцам будут списывать мошеннические кредиты

По его словам, действующая сейчас норма предполагает, что мошеннические кредиты списываются только по решению суда.

— В рамках данного законопроекта мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов. В случае, если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствую для отдельных категорий граждан в «период охлаждения», который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получения кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны досудебно списать эти кредиты, — сказал он в кулуарах Сената.

Ранее законопроект о защите прав потребителей финансовых услуг вернули в Мажилис с 24 поправками.