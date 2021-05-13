НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента цифровых решений МЦРИАП РК Бекболат Молдабеков рассказал о том, в каких случаях кафе могут исключить из проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Бекболата Молдабекова, на сегодняшний день, согласно постановлениям санитарных врачей, в ресторанах, кафе, столовых не разрешается проводить коллективные встречи, мероприятия.

«Если обнаружится, что эти объекты нарушили требования проекта Ashyq, об этом уведомят Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Министерство сначала исключит объект на две недели, QR код отберут. Если нарушение требований повторится два раза, объект исключат из проекта на два месяца», - сказал Б. Молдабеков на онлайн пресс-конференции в СЦК.

По алгоритму мониторинговые группы должны проверить соблюдение требований по пяти пунктам.

«Во-первых, все должны находиться в маске. Во-вторых, не должны нарушать график работы. В-третьих, за одним столом должны располагаться не больше 5-6 человек. В-четвертых, заполняемость не должна превышать 30 % или 50 человек. Если объекты нарушат эти требования, через акимат информация будет поступать к нам», - сказал Бекболат Молдабеков.

По его словам, сейчас идет наблюдение за кафе и ресторанами, участвующими в проекте Ashyq.

«Замечаем, что в некоторых заведениях мало сканируют QR код. Бывают такие случаи, что на больших объектах за день сканируют только 3-4 человека. Это означает, что QR неправильно работает, либо посетителей запускают просто так, даже не отсканировав QR код. В такие объекты отправляется отдельные мониторинговые группы», - отметил Бекболат Молдабеков.