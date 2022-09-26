В каких случаях иностранцев перестанут принимать на работу, разъяснили в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала возможность введения ограничительных мер по трудоустройству иностранных граждан в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем исходить из наших международных обязательств, предусмотренных в договоре ЕАЭС. Во-первых, у нас есть стратегические отрасли, где определена доля казахстанских работников. Если эта доля будет превышаться, то тогда мы будем приостанавливать прием на работу в эти отрасли. Перечень отраслей определяется соответствующими органами, поэтому я повторяю – на сегодня у нас количество прибывших как из России, так и из других стран, не создает нагрузку на национальный рынок труда», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Она назвала ситуацию, при которой будут введены ограничительные меры по трудоустройству иностранных граждан в стране.

«В последующем, если будет увеличение количества трудоспособных граждан и они будут влиять на наши стратегические отрасли в части доли казахстанских работников, то будут приниматься ограничительные меры. В первую очередь - это приостановление выдачи разрешений иностранцам. А для граждан стран ЕАЭС – это приостановление приема на работу», - объяснила Т. Дуйсенова.

Фото: ortcom.kz







