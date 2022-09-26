РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:53, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    В каких случаях иностранцев перестанут принимать на работу, разъяснили в Минтруда

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала возможность введения ограничительных мер по трудоустройству иностранных граждан в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы будем исходить из наших международных обязательств, предусмотренных в договоре ЕАЭС. Во-первых, у нас есть стратегические отрасли, где определена доля казахстанских работников. Если эта доля будет превышаться, то тогда мы будем приостанавливать прием на работу в эти отрасли. Перечень отраслей определяется соответствующими органами, поэтому я повторяю – на сегодня у нас количество прибывших как из России, так и из других стран, не создает нагрузку на национальный рынок труда», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Она назвала ситуацию, при которой будут введены ограничительные меры по трудоустройству иностранных граждан в стране.

    «В последующем, если будет увеличение количества трудоспособных граждан и они будут влиять на наши стратегические отрасли в части доли казахстанских работников, то будут приниматься ограничительные меры. В первую очередь - это приостановление выдачи разрешений иностранцам. А для граждан стран ЕАЭС – это приостановление приема на работу», - объяснила Т. Дуйсенова.


    Фото: ortcom.kz



    Теги:
    Правительство РК Общество Минтруда РК Трудоустройство для mail.ru Правительство
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!