В каких случаях дают пожизненный медотвод к вакцинации от КВИ – ответ эксперта

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания - временные», - сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Т. Руженцова отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем.

«Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов», - добавила она.

Как ранее сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, на 15 октября в РФ вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, обоими - 47,5 млн раз. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России оценивается на уровне 45%.

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