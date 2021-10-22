РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каких случаях дают пожизненный медотвод к вакцинации от КВИ – ответ эксперта

    None
    None
    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания - временные», - сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

    Т. Руженцова отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем.

    «Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов», - добавила она.

    Как ранее сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, на 15 октября в РФ вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, обоими - 47,5 млн раз. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России оценивается на уровне 45%.

    Ранее казахстанский профессор-иммунолог, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, рассказал об эффективности антибиотиков при заболевании коронавирусом.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус в мире Вакцинация Главная Россия Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!