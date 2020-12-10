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В каких случаях ЦИК РК может отменить решение о регистрации партийного списка

Автор:  
Серик Сабеков
10 Декабря 2020, 15:14
В каких случаях ЦИК РК может отменить решение о регистрации партийного списка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях Центральная избирательная комиссия может отменить решение о регистрации партийного списка, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная избирательная комиссия может отменить решение о регистрации партийного списка в случаях:

· проведения политической партией, выдвинувшей партийный список, выдвинутыми ею кандидатами, ее доверенными лицами предвыборной агитации до окончания срока регистрации;

· выхода из партийного списка лиц, составляющих более 50% от всего партийного списка;

· установления судом факта распространения политической партией, выдвинувшей партийный список, или ее доверенными лицами ложных сведений, порочащих честь и достоинство кандидата, другой политической партии, выдвинувшей партийный список, или лица, включенного в партийный список, подрывающих его деловую репутацию;

· установления судом фактов подкупа политической партией, выдвинувшей партийный список, или ее доверенными лицами избирателей;

· в иных случаях, установленных настоящим Конституционным законом», - сказал Константин Петров на заседании Центризберкома.

Кроме этого, ЦИК принимает решение об исключении лица, включенного в партийный список, из данного списка в случае:

· использования лицом, включенным в партийный список, должностного или служебного положения в своей предвыборной кампании;

· проведения лицом, включенным в партийный список, предвыборной агитации до окончания срока регистрации партийного списка;

· установления судом факта распространения лицом, включенным в партийный список, ложных сведений, порочащих честь и достоинство кандидата, политической партии, выдвинувшей партийный список, или другого лица, включенного в партийный список, подрывающих их репутацию;

· выявления недостоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных лицом, включенным в партийный список, и его (ее) супругой (супругом) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции;

· установления судом фактов подкупа избирателей лицом, включенным в партийный список, или его доверенными лицами; в иных случаях, установленных Конституционным законом.


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