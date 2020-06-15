В каких случаях будут госпитализировать заболевших коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы разъяснили механизм госпитализации и наблюдения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы отдельно остановиться на алгоритме госпитализации и наблюдения пациентов, у которых подтверждены случаи коронавирусной инфекции. При получении положительного результата и при отсутствии симптомов необходимо не выходя из дома позвонить в поликлинику по месту прикрепления или в сall-центр по номеру 3000-103. Наблюдение в амбулаторных условиях будет проводится мобильной бригадой ПМСП согласно алгоритму: ежедневный обзвон; оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб: кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии, сатурация, при возможности; видео консультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

Он также отметил, что медицинское наблюдение лиц с бессимптомной формой заболевания снимается после однократного отрицательного результата ПЦР-мазка из носоглотки взятого на 10-й день изоляции, либо на 14-й день без ПЦР- обследования.

«При развитии клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар. Кроме этого, при принятии решения о госпитализации пациентов учитываются наличие хронических заболеваний, возраст пациента. В каждом случае должен быть индивидуальный подход», - сказал Камалжан Надыров.

По его словам, люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет либо с входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы.

«Еще раз хочу акцентировать внимание на алгоритме госпитализации. Если у вас есть положительный результат теста, но нет симптомов, не нужно вызывать скорую помощь. Вам необходимо обращаться по телефону в поликлинику либо в call-центр по номеру 300-01-03. Вопрос о вашей госпитализации будет решаться на уровне поликлиники. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к населению с призывом сохранять так называемый личный карантин и не пренебрегать рекомендациями», - заметил Камалжан Надыров.