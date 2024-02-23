В каких случаях бродячих животных планируют усыплять в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев прокомментировал взятый Мажилисом в работу законопроект об ответственном обращении с животными, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодня факты нападения на людей не уменьшаются. Не уменьшаются в силу того, что больше становится бродячих собак. Понятное дело, проблема с питанием и, конечно, они становятся агрессивными. В данном случае опять-таки мы там уже пересматривали два этапа, насколько я знаю, предложили депутаты. Если это собаки, которые зарегистрированы, то они в приемных пунктах будут содержаться до 60 дней, по-моему. Если бродячая, то есть незарегистрированное животное, то будет содержаться, по-моему, месяц. Но опять-таки ее могут забирать частные приемные пункты также. Но в случае отсутствия обнаружения тогда, конечно, они подлежат эвтаназии, - сказал Ерлан Нысанбаев в кулуарах Сената.

Он также подчеркнул важность ответственности людей, которые решили содержать животных.

- Здесь надо рассматривать их с точки зрения ответственности хозяев. Вот в чем беда. Потому что содержать собаку - это большая ответственность. Это очень большая ответственность. Я лично воспринимаю так, да, - добавил министр.

Напомним, 14 февраля 2024 года депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными. Основные нормы законопроекта направлены на: централизацию единой электронной базы учета животных; установление запрета на отказ владельца от животного до определения животного в пункт временного содержания. Норма обяжет владельца животного пристраивать своего питомца в пункт временного содержания, а не выкидывать его на улицу.