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В каких случаях акимы будут отвечать за коррупцию подчиненных

4 Марта 2020 12:56
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В каких случаях акимы будут отвечать за коррупцию подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях акимы будут нести ответственность за коррупционные преступления своих подчиненных, рассказал на брифинге директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акимы области, города республиканского значения или столицы подают в отставку при коррупции со стороны его заместителя, непосредственно подчиненного политического служащего, руководителя аппарата либо акима района (города областного значения), района в городе», - сказал Ерлан Сапаров.

При этом было отмечено, что заместитель акима области, города республиканского значения или столицы подают в отставку при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета.

Для акимов районов (города областного значения), района в городе основанием для подачи в отставку является совершение коррупционного преступления его заместителем, руководителем аппарата акима, руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, акимом села, поселка, сельского округа.

Ерлан Сапаров пояснил, что положения Закона «О государственной службе РК» по вопросам ответственности государственных служащих введены в действие 10 декабря 2019 года.

Таким образом, требование о подаче в отставку распространяется на политических служащих и иных категорий руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное преступление после 10 декабря прошлого года.

Политические государственные служащие подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление.

Политические служащие в отставку подают в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

При рассмотрении ответственности руководителей, помимо указанных условий ключевое значение имеет также наличие связи между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Другие государственные органы,
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Серик Сабеков

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