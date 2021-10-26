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В каких сферах Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2021, 14:58
В каких сферах Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Венгрия продолжат укреплять стратегическое сотрудничество. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр финансов Венгрии Михай Варга по итогам встречи с главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсудили ситуацию с пандемией в наших странах, говорили об экономических вопросах, о культурном сотрудничестве, сотрудничестве в области образования. С радостью констатировали, что экономика снова начинает интенсивно работать, и это очень хорошие возможности предоставляет для развития наших двусторонних контактов, широкий спектр различных возможностей», - сказал Михай Варга.

Он также добавил, что в рамках визита в Казахстан прибыла большая делегация венгерских предпринимателей.

«В бизнес-форуме приняло участие более 50 венгерских предпринимателей, которые подписали соглашение о сотрудничестве со своими партнерами. Что касается конкретных предложений, то венгерское Правительство рассчитывает на сотрудничество в области энергетики, водного хозяйства, медицины», - добавил Михай Варга.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Экономика   Венгрия  
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