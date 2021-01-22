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В каких сферах в Шымкенте зарегистрировано наибольшее число коррупционных преступлений

22 Января 2021, 21:41
В каких сферах в Шымкенте зарегистрировано наибольшее число коррупционных преступлений

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся брифинг по итогам работы в 2020 году департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкенту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление превенции департамента Антикоррупционной службы Шымкента.

«В прошлом году департаментом было зарегистрировано 118 преступлений, из них 87 (или 74%) коррупционного характера, 86 преступлений относятся к категории тяжких», - сообщил руководитель департамента Асхат Жұмағали.

Основная доля правонарушений приходится на факты взяточничества – 53 и хищения – 47.

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в сферах образования – 31 факт, правоохранительном блоке – 20, сельского хозяйства - 15, здравоохранения – 12, в сферах соцобеспечения и строительства – по 8, земельных отношений - 6.

Несмотря на принимаемые меры, продолжают иметь место факты коррупции в системе здравоохранения.

Только в прошлом году департамент в отношении медицинских работников зарегистрировал 12 преступлений.

В системе здравоохранения состоялись приговоры в отношении бывшего главного врача Областной детской больницы и главного бухгалтера больницы. Они организовали схему систематических хищений денег (свыше 25,5 млн тенге), по поддельным актам оказанных услуг.

За взятку в сумме 400 тысяч тенге, полученную за трудоустройство на должность медицинского брата, осуждены главный врач и врач-физиотерапевт городской поликлиники №9 поликлиники, - сообщил А. Жұмағали.

По словам спикера, профилактике коррупции в сфере здравоохранения не уделяется достаточно внимания как со стороны руководства профильного управления, так и самих главных врачей.

«Считаю, что здесь нужны принципиальные, решительные действия с принятием комплексных мер. Для изменения негативной ситуации, с учетом выявленных коррупционных рисков в ходе внешнего анализа, полагаем необходимым разработать Дорожную карту», - предложил он.


Борьба с преступностью   Коррупция   Здравоохранение   Другие государственные органы   Шымкент   Общество  
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