В каких сферах СКО заработная плата выше 400 тысяч тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области среднемесячная номинальная заработная плата по итогам второго квартала составила 273 814 тенге. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, за год индекс номинальной составил 17,6%, реальной – 0,5%.

Среди отраслей наиболее высокая заработная плата сложилась в финансовой и страховой деятельности – 421 276 тенге, что в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. На втором месте - сфера информации и связи с зарплатой в 362 450 тенге. Работники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров получают 351 656 тенге. Эта отрасль замыкает тройку лидеров по уровню заработных плат.

Гораздо ниже – в два и более раз - получают сотрудники сферы услуг. В операциях с недвижимым имуществом средняя заработная плата составляет всего 63 119 тенге, что в 4,3 раза меньше показателя в среднем по области. В компаниях, предоставляющих услуги по проживанию и питанию – 135 114 тенге, в 2 раза меньше среднеобластного показателя. Работники в области административного и вспомогательного обслуживания зарабатывали 142 367 тенге в месяц.

В отрасли образования средняя заработная плата достигла – 293 тыс тенге, чуть меньше в строительстве – 285 тыс тенге, здравоохранении – 280,1 тыс тенге.