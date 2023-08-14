В каких сферах СКО заработная плата выше 400 тысяч тенге
По информации ведомства, за год индекс номинальной составил 17,6%, реальной – 0,5%.
Среди отраслей наиболее высокая заработная плата сложилась в финансовой и страховой деятельности – 421 276 тенге, что в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. На втором месте - сфера информации и связи с зарплатой в 362 450 тенге. Работники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров получают 351 656 тенге. Эта отрасль замыкает тройку лидеров по уровню заработных плат.
Гораздо ниже – в два и более раз - получают сотрудники сферы услуг. В операциях с недвижимым имуществом средняя заработная плата составляет всего 63 119 тенге, что в 4,3 раза меньше показателя в среднем по области. В компаниях, предоставляющих услуги по проживанию и питанию – 135 114 тенге, в 2 раза меньше среднеобластного показателя. Работники в области административного и вспомогательного обслуживания зарабатывали 142 367 тенге в месяц.
В отрасли образования средняя заработная плата достигла – 293 тыс тенге, чуть меньше в строительстве – 285 тыс тенге, здравоохранении – 280,1 тыс тенге.