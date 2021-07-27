В каких сферах самые высокие заработные платы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам первого квартала среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 166 698 тенге. Об этом сообщили в департаменте статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в расчет не принималась заработная плата малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

За год средняя зарплата, по подсчетам статистиков, возросла на 17,6%. При этом сохраняется дифференциация оплаты труда в разных отраслях. В финансовой и страховой деятельности заработная плата составила 263 783 тенге, в сфере транспорта и складировании – 222 274 тенге, в здравоохранении и социальных услугах – 215 905 тенге, в образовании – 172 418 тенге, в строительстве – 159 298 тенге, в промышленности – 146 922 тенге, в торговле – 121 267 тенге.

При этом в отрасли образования трудятся свыше 35 тысяч жителей области, или 30% от общей численности работников, в здравоохранении и социальных услугах – более 15 тысяч человек, или почти 13%, в промышленности – около 13 тысяч североказахстанцев, или более 10%.

Наиболее высокая заработная плата в регионе в Петропавловске – 187 211 тенге, в Кызылжарском - 172254 тенге - и Мамлютском – 156 476 тенге - районах. Самые низкие заработные платы в Тимирязевском и Жамбылском районах – менее 140 тысяч тенге.

Посчитали статистики и денежные доходы североказахстанцев. По их данным, номинальные денежные доходы одного человека по области в среднем составили 103 408 тенге в месяц. В структуре доходов населения более 55% составляют доходы от трудовой деятельности, около 39% – социальные трансферты, то есть пенсии, стипендии, государственная социальная помощь, адресная социальная помощь, жилищная помощь.