В каких сферах деятельности заняты мужчины в Казахстане

Численность занятого населения мужского пола по итогам 2023 года составила 4 711,7 тысячи человек. Из них в городской местности – 2 831,4 тысячи, сельской – 1 880,3 тысячи. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе, где численность достигает 777,5 тысячи человек. За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653,2 тысячи мужчин. Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тысячи человек.

Строительство оказалось привлекательным сектором для 520 тысяч мужчин, в то время как в транспорте и складировании они заняли 513,1 тысячи рабочих мест. Госуправление и оборона обеспечивают занятость для 335,1 тысячи мужчин.

Другие сферы: образование — 310,9 тысячи человек, здравоохранение — 160,8 тысячи человек, административное и вспомогательное обслуживание — 159 тысяч человек, профессиональная, научно-техническая деятельность — 126,4 тысячи человек, информация и связь — 109,2 тысячи человек, финансы и страхование — 84 тысячи человек, проживание и питание — 72,3 тысячи человек, недвижимость — 68,7 тысячи человек, искусство и развлечение — 59,4 тысячи человек. А также предоставление прочих услуг — 124,3 тысячи человек

Основная доля занятых мужчин (1,2 млн) в возрасте 35-44 лет — 51,7 тысяи мужчин имеют дополнительную работу.