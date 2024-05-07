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    20:00, 06 Май 2024 | GMT +6

    В каких сферах деятельности заняты мужчины в Казахстане

    работник, завод
    Фото: Kazinform

    Численность занятого населения мужского пола по итогам 2023 года составила 4 711,7 тысячи человек. Из них в городской местности – 2 831,4 тысячи, сельской – 1 880,3 тысячи. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе, где численность достигает 777,5 тысячи человек. За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653,2 тысячи мужчин. Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тысячи человек.

    Строительство оказалось привлекательным сектором для 520 тысяч мужчин, в то время как в транспорте и складировании они заняли 513,1 тысячи рабочих мест. Госуправление и оборона обеспечивают занятость для 335,1 тысячи мужчин.

    Другие сферы: образование — 310,9 тысячи человек, здравоохранение — 160,8 тысячи человек, административное и вспомогательное обслуживание — 159 тысяч человек, профессиональная, научно-техническая деятельность — 126,4 тысячи человек, информация и связь — 109,2 тысячи человек, финансы и страхование — 84 тысячи человек, проживание и питание — 72,3 тысячи человек, недвижимость — 68,7 тысячи человек, искусство и развлечение — 59,4 тысячи человек. А также предоставление прочих услуг — 124,3 тысячи человек

    Основная доля занятых мужчин (1,2 млн) в возрасте 35-44 лет —  51,7 тысяи мужчин имеют дополнительную работу.

     

    Теги:
    Занятость Мужчины Общество Статистика
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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