В каких сферах деятельности задействовано больше казахстанских женщин
Как говорится в приведенной ведомством информации, на начало 2022 года в Казахстане проживают 9,8 млн женщин, из них в городе – 6 млн, на селе – 3,8 млн.
Средний возраст казахстанской женщины составляет 33,5 лет, средний возраст вступления в брак – 24,8 лет. Ожидаемая продолжительность жизни – 75,5 лет.
По данным за четвёртый квартал прошлого года, женщины чаще всего работают в следующих профессиональных сферах:
образование – 552 тысячи;
бизнес и администрирование – 416 тысяч;
продавцы и работники продаж – 355 тысяч;
торговля – 273 тысячи;
сфера услуг – 270 тысяч.
При этом в государственных органах, по данным за этот год, работает всего 39 женщин:
в Сенате РК – 9 депутатов;
в Мажилисе РК – 28 депутатов;
в Правительстве РК – 1 министр;
акимы областей – 1 аким.