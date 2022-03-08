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    10:48, 08 Март 2022 | GMT +6

    В каких сферах деятельности задействовано больше казахстанских женщин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бюро национальной статистики озвучили данные касательно численности женщин в различных сферах деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как говорится в приведенной ведомством информации, на начало 2022 года в Казахстане проживают 9,8 млн женщин, из них в городе – 6 млн, на селе – 3,8 млн.

    Средний возраст казахстанской женщины составляет 33,5 лет, средний возраст вступления в брак – 24,8 лет. Ожидаемая продолжительность жизни – 75,5 лет.

    По данным за четвёртый квартал прошлого года, женщины чаще всего работают в следующих профессиональных сферах:

    образование – 552 тысячи;

    бизнес и администрирование – 416 тысяч;

    продавцы и работники продаж – 355 тысяч;

    торговля – 273 тысячи;

    сфера услуг – 270 тысяч.

    При этом в государственных органах, по данным за этот год, работает всего 39 женщин:

    в Сенате РК – 9 депутатов;

    в Мажилисе РК – 28 депутатов;

    в Правительстве РК – 1 министр;

    акимы областей – 1 аким.


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