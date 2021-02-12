В каких сферах деятельности будут созданы новые рабочие места в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как собираются бороться с безработицей в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции партии Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут реализованы комплексные меры по сохранению и увеличению занятости населения. В результате уровень безработицы составит не более 4,7%. В период с 2021 по 2023 годы значение данного показателя будет обеспечено на уровне 4,9% с дальнейшим сокращением до целевого индикатора», - сказал Аскар Мамин.

Премьер добавил, что 130 тыс. безработных граждан в течение 5 лет смогут обучиться навыкам, востребованным на рынке труда, в онлайн формате. В 2021 году такая возможность будет предоставлена 5 тыс. человек с ежегодным расширением охвата до 35 тыс. с 2023 года.

«Ежегодно активными формами занятости будут охвачены не менее 700 тыс. человек. Около 100 тыс. новых рабочих мест будет создано в IT-отрасли, 170 тыс. – в сфере туризма, до 500 тыс. человек будут обеспечены работой в сельском хозяйстве», - заключил Аскар Мамин.