Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
В каких сферах чаще нарушаются права потребителей в Казахстане
26 Августа 2022 15:21

В каких сферах чаще нарушаются права потребителей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили о том, в каких сферах чаще нарушаются права потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведенный Комитетом по защите прав потребителей Министерства анализ показал, что чаще всего права потребителей нарушаются в сферах розничной торговли, бытовых услуг, электронной торговли. По жалобам и заявлениям возвращено потребителям 441,5 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 182,4%», - сообщили в Минторговли на запрос МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в стране внедряется институт Омбудсмена по защите прав потребителей. В ведомстве пояснили, что включение института Омбудсмена в общественно-политическую систему ряда стран объясняется прежде всего активизацией общественных институтов в сфере деятельности государства и общества, об этом свидетельствует опыт зарубежных стран, где защита прав граждан стоит в первой очереди.

«Включение института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей в проект Закона «О защите прав потребителей» также должно в огромной степени способствовать снижению социальных рисков», - добавили в ведомстве.


Читайте также
Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в РК
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Международная образовательная выставка проходит в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив