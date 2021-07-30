В каких сферах большинство вакцинированных работников Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области назвали сферы, в которых можно говорить о сформированном коллективном иммунитете против COVID-19. Это здравоохранение и силовые структуры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе прививочной кампании рассказали на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

В области на 30 июля первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 380 793 человека. Полностью, двумя компонентами, вакцинировались 255 934 человека.

Вакцинация населения продолжается. В городах и районах работают 115 прививочных кабинетов с пропускной способностью более 8 тысяч человек в сутки. Мобильные медицинские бригады выезжают на предприятия и в организации.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Гамаля Токсамбаева, вакцины достаточно. На сегодня в регионе имеются три препарата – «Спутник V», QazVac и CoronaVac.

«Сегодня в лидерах по вакцинации у нас силовые структуры – 100%. Среди медицинских работников вакцинация составляет 97%. В области имеются промышленные предприятия, где прививки от КВИ сделали порядка 95% работников», – сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегенова.

Она ответила на вопрос о количестве заболевших КВИ среди вакцинированных.

«Всего по области зарегистрировано 55 864 случая заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день из числа вакцинированных заболели 206 человек. Из них 73% получили только первый компонент. У остальных после получения второго компонента прошло менее двух недель, то есть иммунитет не успел выработаться. Хочу отметить, первыми вакцинацию прошли медицинские работники. Вспомните прошлый год – КВИ болело много врачей, сейчас все медицинские работники в строю. Если есть единичные случаи заболевания КВИ, то это те, кто не смог сделать прививку из-за медицинских противопоказаний», - сказала Бибигуль Тулегенова.