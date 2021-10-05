В каких селах Мангистауской области будут открыты новые полигоны ТБО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких селах Мангистауской области будут открыты новые полигоны для твердых бытовых отходов (ТБО) сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере управления отходами в 4 селах (Акжигит, Жынгылды, Акшукур, С.Шапагатова) предусматривается строительство полигонов ТБО (1,16 млрд тенг.), что позволит увеличить долю переработки отходов», - сказал Сериккали Брекешев.

По словам министра, компанией «ОзенМунайГаз» будут проведены работы по ликвидации и утилизации 1,4 млн. тонн нефтеотходов (12,6 млрд. тенге).

Помимо этого, планируется проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов, воспроизводству лесов и лесоразведению.

«Кроме того, в целях решения проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений, предусматривается разработка и утверждение Плана по проведению геологоразведочных работ по поиску новых месторождений с целью привлечения инвесторов», - добавил глава Минэкологии.



