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    12:47, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каких селах Мангистауской области будут открыты новые полигоны ТБО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких селах Мангистауской области будут открыты новые полигоны для твердых бытовых отходов (ТБО) сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере управления отходами в 4 селах (Акжигит, Жынгылды, Акшукур, С.Шапагатова) предусматривается строительство полигонов ТБО (1,16 млрд тенг.), что позволит увеличить долю переработки отходов», - сказал Сериккали Брекешев.

    По словам министра, компанией «ОзенМунайГаз» будут проведены работы по ликвидации и утилизации 1,4 млн. тонн нефтеотходов (12,6 млрд. тенге).

    Помимо этого, планируется проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов, воспроизводству лесов и лесоразведению.

    «Кроме того, в целях решения проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений, предусматривается разработка и утверждение Плана по проведению геологоразведочных работ по поиску новых месторождений с целью привлечения инвесторов», - добавил глава Минэкологии.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология Минэкологии Мангистауская область
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