В каких сёлах будут выбирать акимов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 10 апреля состоятся выборы акимов. Они пройдут не только в сёлах и посёлках. Народным голосованием предстоит избрать акима города Абая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению территориальной избирательной комиссии, на пост акима Абая зарегистрировано четыре кандидата. Один из них – действующий глава города Медеу Ахметов, он идёт на выборы от партии AMANAT. Конкуренцию ему составят самовыдвиженцы – два государственных служащих: Акниет Абжатов – руководитель районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и Амангелды Нурмуханов – руководитель отдела физической культуры и спорта.

От Народной партии Казахстана в выборах участвует Гульнара Косаева, тренер спортивного клуба.

10 апреля также будут избирать акимов:

- посёлка Кенгир г. Жезказгана;

- Есенгильдинского и Курминского сельских округов Абайского района;

- Шабанбайбийского сельского округа Актогайского района;

- села Акторе, Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района;

- Талдыбулакского сельского округа Жанааркинского района;

- Темиршинского сельского округа Каркаралинского района;

- села Куланотпес Нуринского района;

- Карагайлинского и Пионерского сельских округов Осакаровского района;

- посёлка Карсакпай Улытауского района.