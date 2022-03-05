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    18:12, 04 Март 2022 | GMT +6

    В каких секторах экономики Казахстана преобладают женщины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» провели анализ рынка труда Казахстана. По итогам выяснилось, в каких отраслях больше всего заняты женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно полученным данным, 51% населения Казахстана – это женщины. Но в структуре экономически активного населения мужчин больше – 52%.

    «Отрасли, в которых большая часть занятых женщины, - это торговля, образование, предоставление услуг по проживанию и питанию, финансовая и страховая деятельность, здравоохранение, социальное обслуживание, искусство и развлечение, предоставление разного рода услуг, операции с недвижимом имуществом», - сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев на форуме по обсуждению потенциала девушек и женщин Казахстана.

    Он отметил, что это высокоинтеллектуальные секторы экономики.

    При этом, декан Высшей школы экономики КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева Сауле Кемельбаева подчеркнула, что это в основном низкооплачиваемые отрасли, кроме финансовой сферы. Также женщины реже дорастают до высокооплачиваемых должностей.



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