В каких секторах экономики Казахстана отмечается высокий потенциал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких секторах экономики Казахстана отмечается высокий потенциал? Об этом в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» рассказал советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В эфире программы «Национальный интерес» советник Президента РК ответил на вопрос о том, согласен ли он с тем, что в нашей экономике «слишком много государства» и как уменьшить его присутствие.

«Если ответить коротко, да, думаю, государство должно больше отзывать себя от экономики и дать больше пространства для бизнеса. Однако у Правительства есть план приватизации на 2021-2025 годы. Продвигать реализацию этой повестки - весьма важный скачок вперед. Второе – нам необходимо диверсифицировать экономику в том числе. Мы всегда хотим ее диверсифицировать, но все же еще доминирует нефть, газ, горнорудная промышленность. У нас высокий потенциал в сельском хозяйстве, в туризме, в транспортировке, стратегическое положение между Европой и Китаем. Надо сосредоточиться на этих секторах и привести новых инвесторов. Нужно использовать МФЦА все больше и больше. За последние три года Международный финансовый центр «Астана» привлек 6 млрд долларов инвестиций. Скоро они придут в Казахстан. Это реальная история успеха, и нужно ее далее наращивать. Есть и другие истории успеха, которые надо признать и гордиться ими», - отметил советник Президента РК.

По его словам, необходима политическая воля, техническая экспертиза, эффективный менеджмент, система мотиваций и поощрений, чтобы экономика перешла от государственного доминирования к частной инициативе.

«Чем больше экономика станет рыночно ориентированной, тем изменится рынок и люди. Они будут больше полагаться на рынок, нежели на государство. Государство – это регулятор, «супергерой», которого чаще не видно. Он редко появляется, но реагирует на реальные нужды и потребности. Наш Президент к этому идет, и мы должны поддержать его в реализации задач», - сказал Сума Чакрабарти.