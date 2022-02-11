В каких регионах запустят в пилотном режиме социальный кошелек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов перечислил регионы, в которых запланировано внедрение социального кошелька в пилотном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В первую очередь, это город Нур-Султан. Кроме этого, город Павлодар и Аккольский район Акмолинской области. Эти три территории включены в первый этап пилота. В последующем поэтапно будут включены и другие регионы», - сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.
Он объяснил выбор министерства.
«Так как это пока пилот, мы выбрали несколько регионов – городскую среду, для разнообразия город областного значения и сельский район. Это делается для того, чтобы проверить все возможности данной системы. Все социальные выплаты и весь Казахстан мы планируем охватить в текущем году», - заключил вице-министр.
Ранее Ербол Оспанов объяснил, почему внедрение социального кошелька идет с задержкой.
«Учитывая, что это очень сложный процесс – через эту систему будут проходить большие сумму соцвыплат – нужна соответствующая инфраструктура. Средства, которые находятся в кошельке, должны использоваться. Чтобы люди могли рассчитываться посредством этих средств в торговых домах, магазинах, для этого нужна готовая инфраструктура», - отметил спикер.
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