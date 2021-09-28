В каких регионах выявили больше всего нарушителей карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане мониторинг выявил 26 667 объектов, работавших с нарушениями карантинных мер. Это 2,7% процента от всех проверенных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространеннию COVID-19 в Казахстане.

С начала этого года ответственными службами Департаментов санитарно-экономического контроля, представителями акиматов, общественников и служб полиции проводится постоянная работа по мониторингу объектов МСБ в плане соблюдения санитарно-карантинных мероприятий, определенных государственными органами.

В основном, мониторинг затрагивает объекты общественного питания, торговли, а также массового посещения, где могут организовываться и проводиться мероприятия с большим скоплением людей.

С 1 января по 25 сентября текущего года по всем регионам страны проведено 180 998 рейдовых проверок, охвачено 975 124 объекта. Из них 26 667 работали с нарушениями (2,7%). Большое количество нарушений санитарно-карантинных норм было выявлено в ВКО (5 344), Туркестанской области (4 399), в Алматы (3 906), Шымкенте (2 452), Карагандинской области (1 660), Нур-Султане (1 580).

В числе основных нарушений - функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничений по посещению гостей, проведение массовых мероприятий, не отвечающих требованиям карантинного режима.

За несоблюдение карантинных мер нарушителям грозит административная и финансовая ответственность, предупреждает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.