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    14:15, 28 Май 2021 | GMT +6

    В каких регионах удалось снизить цены на жилье, рассказал Серик Жумангарин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Агентству по защите и развитию конкуренции РК удалось добиться снижения цен на жилье, рассказал глава ведомства Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ» Серик Жумангарин отметил, что в рамках проводимой работы по недопущению необоснованного роста цен на рынке жилья вынесено 11 уведомлений, в том числе - 10 по признакам антиконкурентных согласованных действий, выразившихся в установлении и (или) поддержании цен.

    «В результате снижение цен у нас произошло в Шымкенте с 330 тыс. тенге до 270 тыс. тенге (за кв.м.), в Костанае - с 245 до 230 тыс., в Усть-Каменогорске - с 350 тыс. тенге до 220 тыс. тенге», - сообщил Серик Жумангарин.

    Ранее он отметил, что ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%.

    Также он пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.


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