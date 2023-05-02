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В каких регионах страны самая высокая инфляция

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 13:27
В каких регионах страны самая высокая инфляция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары – на 0,9%, платные услуги – на 0,4%.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо 16,1%, бензин – на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования – на 1,1%, посуду – на 1%, бытовая техника – на 0,9%.

Цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры – на 4,1%, виноград – 3%, яблоки – на 2,6%, груши – на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис – 7%, прохладительные напитки – на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное – по 2,4%, рыбу охлажденную – на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия – по 2,1%. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая – на 3,7%, масло подсолнечное – на 2,6%.

Повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,5%, ритуальные услуги – на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения – на 0,9%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Абайской и Улытауской областях – по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая – 0,5% в городе Астане.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные – в Алматинской области на 3%, платные услуги – в Туркестанской области на 2,3%.

В годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года – 16,8%, в марте 2023 г. – 18,1%, в феврале 2023 г. – 21,3%. Цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 17,9%, непродовольственные товары – на 18,2%, платные услуги – на 13,7%.

По сравнению с апрелем 2022 года канцелярские товары подорожали на 68,5%, мыло хозяйственное – на 59,3%, сахар-рафинад – на 51,7%, средство для мытья посуды – на 51,6%, огурцы – на 50,9%, мыло детское – на 49,6%, рис – на 43,9%, стиральный порошок – на 43%, туалетная бумага – на 42,7%. Напротив, в годовом выражении подешевели капуста – на 53,4%, морковь – на 19,2%.

«Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Корзина товаров и услуг, которая используется при расчете индекса потребительских цен, состоит из 508 товаров и услуг, где 160 – продовольственные товары, 243 – непродовольственные товары и 105 платные услуги. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров», – пояснил директор департамента статистики цен Куанышбек Жакыпбекулы.


Экономика   Цены и тарифы   Абайская область   Улытауская область  
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