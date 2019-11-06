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В каких регионах страны чаще фиксируются факты браконьерства – МВД РК

6 Ноября 2019 17:37
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В каких регионах страны чаще фиксируются факты браконьерства – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах страны чаще фиксируются факты браконьерства, сообщил в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Максата Байболова, особую популярность имеет незаконная добыча рыбы.

«Очень часто фиксировалась добыча осетровых рыб на территории Урало-Каспийского канала, а также в Атырауской и Мангыстауской областях. Относительно сайгаков, часто браконьерство регистрируется в Кызылординской, Костанайской и Актюбинской областях»,- сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК.

Как отмечает М. Байболов, по фактам браконьерства задерживаются в основном безработные граждане, которые путем легкой наживы пытаются финансово обогатиться.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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