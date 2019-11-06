В каких регионах страны чаще фиксируются факты браконьерства – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах страны чаще фиксируются факты браконьерства, сообщил в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Максата Байболова, особую популярность имеет незаконная добыча рыбы.

«Очень часто фиксировалась добыча осетровых рыб на территории Урало-Каспийского канала, а также в Атырауской и Мангыстауской областях. Относительно сайгаков, часто браконьерство регистрируется в Кызылординской, Костанайской и Актюбинской областях»,- сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК.

Как отмечает М. Байболов, по фактам браконьерства задерживаются в основном безработные граждане, которые путем легкой наживы пытаются финансово обогатиться.