В каких регионах сохраняется высокая потребность в детсадах, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о ситуации с обеспечением населения дошкольными организациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По дошкольному обучению и воспитанию. Принимаются меры по доступности дошкольного образования: в 2019 году за счет строительства через механизмы ГЧП увеличена сеть дошкольных организаций на 500 единиц, обеспечен охват детей 3-6 лет на уровне 98,5%. Мы не скрываем, что в некоторых регионах сохраняется высокая потребность в дошкольных организациях: это наши большие мегаполисы, Алматы, Нур-Султан, Алматинская область и другие. Там достаточна высока доля миграции, активно идут демографические процессы», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече в формате онлайн.

По его словам, данный вопрос далее будет решаться ведомством совместно с акиматами регионов.

«Если ранее постановка на очередь осуществлялась непосредственно в отделах образования, то сейчас для устранения коррупционных рисков мы полностью цифровизировали этот процесс. Буквально недавно мы сделали возможным, чтобы и постановка на очередь, и получение направления – все это было реализовано через портал электронного правительства. Эта услуга в настоящее время уже доступна», - отметил министр.

Он подчеркнул, что очень важным вопросом является обеспечение безопасности детей.

«Одним из факторов является наличие систем видеонаблюдения. На сегодняшний день почти 90% наших организаций дошкольного образования обеспечены камерами видеонаблюдения, далее эту работу мы с вами вместе будем проводить», - заключил глава МОН.