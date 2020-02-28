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В каких регионах самый высокий показатель младенческой смертности

28 Февраля 2020 18:21
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В каких регионах самый высокий показатель младенческой смертности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Половину случаев материнских смертей в 2019 году можно было предотвратить. Об этом заявила заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ Лаура Ахметниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году в республике зарегистрированы 54 случая материнской смертности. По результатам проверки 27 случаев или 50% признаны предотвратимыми и условно предотвратимыми», - сказала Лаура Ахметниязова на коллегии Минздрава.

По ее словам, показатель младенческой смертности в 2019 году увеличился на 5,9 % и составил 8,4 случай (на 1000 родившихся).

«Наиболее высокий показатель в семи регионах. в 19 году комитет проводил анализ младенческой смертности с выездом в регионы - Атырауская, Алматинская и Акмолинская. Анализ выявил ряд системных проблем, что свидетельствует о слабой координации деятельности медорганизаций, недостаточной квалификации и загруженности медработников», - заключила она.


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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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