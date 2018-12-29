В каких регионах РК производительность труда выше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек рассказал о показателях производительности труда в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе регионов производительность труда по итогам полугодия текущего года выросла в 9 регионах: Кызылординской (153,9%), Западно-Казахстанской (126,3%), Мангистауской (122,9%), Костанайской (108,7%), Актюбинской (105,3%) Павлодарской (104,7%), Акмолинской (104,2%), Карагандинской (100,2%) областях и г. Алматы (108,0%)», - сказал министр на заседании Правительства.

Вместе с тем, по его словам, в отдельных регионах наблюдается сокращение по этому показателю. Также спикер доложил о том, в каких отраслях производительность труда наиболее эффективна.

«По основным отраслям экономики, курируемым Министерством индустрии и инфраструктурного развития, по итогам полугодия текущего года (к аналогичному периоду предыдущего года) наблюдается положительная динамика. В транспорте показатель составил - 3,1%, в строительстве - 9,3%, в промышленности показатель увеличился на 4,3%. В отраслях промышленности рост отмечается в горнодобывающей отрасли (рост на 9,1%), в водоснабжении (рост на 3,3%)», - сообщил Ж. Касымбек.

Он отметил, что индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности составил 98,2%.

«Отрицательная динамика в обрабатывающей промышленности связана в основном со снижением производительности труда в металлургии, которая занимает более 40% в отрасли. Не смотря на общий рост производства на 3,7% (черной металлургии на 1,4% и в цветной металлургии на 5,5%), показатель», - добавил министр.