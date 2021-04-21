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    17:00, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    В каких регионах РК отмечается рост заболеваемости в апреле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сравнению с мартом в апреле рост заболеваемости отмечается во всех регионах, за исключением Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

    При этом, по его словам, 58% заболеваемости по стране приходится на 3 региона – города Нур-Султан и Алматы и Алматинскую область.

    «С учетом складывающейся ситуации во всех регионах принимаются дополнительные ограничительные меры согласно критериям ограничения работы социально-экономических объектов. Согласно ежедневному мониторингу занятости коек в разрезе регионов, по состоянию на 21 апреля т.г. занятость инфекционных коек по республике составляет 41% (13 746 коек), реанимационных коек – 28% (856 коек)», - отметил вице-министр.

    «Максимальная занятость инфекционных коек отмечается в Западно-Казахстанской и в Алматинской областях - по 58% и г. Алматы – 55%. Максимальная занятость реанимационных коек имеется в гг. Алматы - 56% и Нур-Султан - 58%», - добавил главный санврач страны.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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