В каких регионах РК отмечается наибольшее неосвоение бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах РК отмечается наибольшее неосвоение бюджета. Об этом рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы местных бюджетов составили 4,5 трлн тенге, не исполнено - 58 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 августа им выделено 1 трлн 160 млрд тенге. Из них освоено – 98,2%», - отметил министр финансов.

Он также проинформировал о том, что не исполнено - 21 млрд. тенге, в том числе экономия составила 3 млрд тенге, не освоено – 18 млрд тенге.

«Наибольшее неосвоение сложилось в городе Нур-Султане, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее сообщалось о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше.