В каких регионах РК можно развивать геотермальную энергетику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК совместно со Всемирным банком провело работу по оценке потенциала геотермальных источников в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Министерство энергетики совместно со Всемирным банком провело работу по оценке потенциала геотермальных источников в Казахстане, в результате которой выявлено, что тепловую энергетику на основе геотермальных источников можно развивать в Алматинской и Туркестанской областях», - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

В данной части, по словам министра, необходимо провести прединвестиционные исследования, которые помогут привлечь потенциальных инвесторов, как в случае с проектами по ветровой и солнечной энергии.

«В этой работе Министерство экологии, геологии и природных ресурсов готово оказать необходимую поддержку», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что Казахстан приступил к разработке Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года.