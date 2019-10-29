В каких регионах РК можно развивать геотермальную энергетику
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК совместно со Всемирным банком провело работу по оценке потенциала геотермальных источников в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день Министерство энергетики совместно со Всемирным банком провело работу по оценке потенциала геотермальных источников в Казахстане, в результате которой выявлено, что тепловую энергетику на основе геотермальных источников можно развивать в Алматинской и Туркестанской областях», - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.
В данной части, по словам министра, необходимо провести прединвестиционные исследования, которые помогут привлечь потенциальных инвесторов, как в случае с проектами по ветровой и солнечной энергии.
«В этой работе Министерство экологии, геологии и природных ресурсов готово оказать необходимую поддержку», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.
Ранее сообщалось, что Казахстан приступил к разработке Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года.
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