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В каких регионах РК будут реализованы проекты в обрабатывающей промышленности

Автор:  
Серик Сабеков
28 Сентября 2021, 10:05
В каких регионах РК будут реализованы проекты в обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько проектов будет реализовано в регионах Казахстана в текущем году, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году регионами планируется запустить 128 проектов на общую сумму 1,23 трлн тенге с созданием 12 тысяч новых постоянных рабочих мест», - сказал Бейбут Атамкулов.

По словам министра, наибольшее количество проектов наблюдается в городе Шымкент – 17 проектов, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях по 14 проектов.

«Из 128 проектов 107 относятся к обрабатывающей промышленности, 15 – энергетической отрасли и 6 относятся к остальным отраслям», - уточнил Бейбут Атамкулов.

В обрабатывающей промышленности запланирован запуск 107 проектов на общую сумму 923,2 млрд тенге.

Наибольшее количество проектов наблюдается в таких отраслях как: пищевая промышленность (39 проектов на сумму 89,7 млрд тенге), металлургия (16 проектов на сумму 672,3 млрд тенге), машиностроение (15 проектов на сумму 79,6 млрд тенге) и строительная индустрия (15 проектов на сумму 55,1 млрд тенге).

«Основную долю инвестиций более 670 млрд тенге обеспечивают проекты металлургии. Рост строительной индустрии в стране стимулировал увеличение инвестиций в отрасль. Эта тенденция положительно влияет на стабилизацию цен на строительные материалы. На территориях СЭЗ в этом году реализуется 15 проектов на сумму 27,7 млрд тенге с созданием 842 квалифицированных рабочих мест, что также способствует заполнению зон проектами», - резюмировал Бейбут Атамкулов.

Ранее Бейбут Атамкулов рассказал, в каких отраслях обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдается наибольший рост производства.


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