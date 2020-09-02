В каких регионах РК будут искать новые месторождения полезных ископаемых
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах рассчитывают найти новые месторождения полезных ископаемых в Казахстане, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Проблемы обеспеченности запасами градообразующих предприятий, низкая восполняемость запасов полезных ископаемых и спад добычи на так называемых «зрелых» месторождениях являются основными вопросами, требующими решения уже сегодня», - сказал Магзум Мирзагалиев.
Министр добавил, что к 2025-2040 годам ожидается истощение запасов ряда крупных месторождений (Орловское, Малеевское, Тишинское, Риддер-Сокольное), расположенных в районах моногородов.
«Для повышения геологической изученности и оценки ресурсов приоритетных видов полезных ископаемых разработана Государственная программа геологической разведки на 2021-2025 годы, в которой предусматривается проведение крупномасштабных поисковых работ вокруг моногородов в Восточном (Ридер, Зыряновск, Серебрянск), Центральном (Сатпаев, Жезказган) и в Северном Казахстане (Аркалык, Рудный, Лисаковск). Это обеспечит бесперебойную работу градообразующих предприятий», - сообщил глава Минэкологии.
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