В каких регионах РК больше всего людей привилось от гриппа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации от гриппа рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привито около 1 млн 380 тысяч человек или 54,5% от подлежащего населения», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что охват вакцинацией выше республиканского показателя отмечается в 7 регионах, в том числе в Туркестанской области, охвачено 85% подлежащих, в городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской и Кызылординской областях – более 60%, в городе Алматы и Восточно-Казахстанской области – более 55%.

Ранее сообщалось об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Глава Минздрава отметил, что учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70% подлежащего контингента на МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить:

- посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

- деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но не более 100 человек «в зеленой зоне».