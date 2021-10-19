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    09:49, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах РК больше всего людей привилось от гриппа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации от гриппа рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привито около 1 млн 380 тысяч человек или 54,5% от подлежащего населения», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что охват вакцинацией выше республиканского показателя отмечается в 7 регионах, в том числе в Туркестанской области, охвачено 85% подлежащих, в городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской и Кызылординской областях – более 60%, в городе Алматы и Восточно-Казахстанской области – более 55%.

    Ранее сообщалось об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

    Глава Минздрава отметил, что учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70% подлежащего контингента на МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить:

    - посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

    - деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но не более 100 человек «в зеленой зоне».

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алексей Цой Правительство РК Минздрав РК
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