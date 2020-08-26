В каких регионах растет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние годы наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических наук Серик Каржаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы наблюдается рост таких преступлений, и статистика тому подтверждение. Так, например, в отдельных регионах наблюдается рост правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - сказал Серик Каржаубаев, выступая на международной научно-практической конференции на тему: «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства».

По его словам, рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних наблюдается в Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Алматинской областях. Согласно озвученным данным, в 2019 году по статье 120 УК РК были совершены 1004 правонарушения, из них 158 в отношении несовершеннолетних.

«Данные статистики свидетельствуют о постоянно растущей тенденции совершения правонарушений, направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - подчеркнул Серик Каржаубаев.



