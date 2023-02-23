В каких регионах проживают наиболее заинтересованные политическими событиями казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На начало года уровень заинтересованности населения политическими событиями достаточно высокий. Об этом сообщила заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Асем Кайдарова, передает корреспондент МИА«Казинформ».

«Особенность предстоящих выборов заключается в том, что парламентские выборы пройдут по пропорционально-мажоритарной системе. В связи с этим мы выяснили заинтересованность граждан политическими событиями в стране. Для этого провели социальный опрос. В совокупности доля граждан, так или иначе интересующихся политической жизнью страны, составляет 86,4%. Большинство казахстанцев, то есть 51,4% респондентов следят за политическими новостями и событиями страны иногда, время от времени. Доля тех, кто следит за событиями на регулярной основе составляет 35%», - сказала эксперт на заседании экспертного клуба Sarap об итоговом этапе электорального цикла.

Наиболее заинтересованными в политической жизни страны оказались жители Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Половина опрошенных, или 55,7% казахстанцев, имеют собственные политические убеждения. Жители этих регионов постоянно наблюдают за тем, что происходит в стране. Население Улытауской, Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Жетысуской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей, Караганды и Шымкента чуть меньше заинтересованы политической жизнью страны.

«Что касается социально-демографического профиля, высокую активность проявляют жители в возрасте 46-60 лет. Это люди с высшим образованием, работающие, проживающие в селе. У половины респондентов, принявших участие в опросе, или у 55%, сформировано свое политическое мнение. У них есть собственное мнение, время от времени читают политическую литературу. 44% респондентов придерживаются индифферентной позиции, потому что 17% из них не интересуется политикой, 16% респондентов не думали об этом, а 10% из них вовсе не интересуются политикой. Те, кто вообще не интересуется политикой, проживают в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Улытауской областях и в городах Астана и Шымкент», - добавила замглавы КИОР.