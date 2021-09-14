РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:35, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах отмечается рост по экономическим показателям

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о росте показателей в ряде регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить уверенное восстановление показателя инвестиций в основной капитал, которые без учета горнодобывающей промышленности увеличились на 18%. По итогам января-августа по всем 7 основным макропоказателям отмечается рост в Алматинской, Жамбылской, Костанайская, Мангистауской областях и Шымкенте», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По 6 основным показателям отмечается рост в восьми регионах.

    «Это Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и Нур-Султан. По 5 показателям положительная динамика наблюдается в трех регионах. Это Восточно-Казахстанская и Туркестанская области и Алматы. Наименьшие показатели у Западно-Казахстанской области», - заключил Премьер.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!