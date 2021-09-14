В каких регионах отмечается рост по экономическим показателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о росте показателей в ряде регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить уверенное восстановление показателя инвестиций в основной капитал, которые без учета горнодобывающей промышленности увеличились на 18%. По итогам января-августа по всем 7 основным макропоказателям отмечается рост в Алматинской, Жамбылской, Костанайская, Мангистауской областях и Шымкенте», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По 6 основным показателям отмечается рост в восьми регионах.

«Это Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и Нур-Султан. По 5 показателям положительная динамика наблюдается в трех регионах. Это Восточно-Казахстанская и Туркестанская области и Алматы. Наименьшие показатели у Западно-Казахстанской области», - заключил Премьер.