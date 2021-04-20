В каких регионах отмечается максимальная занятость реанимационных коек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил о ситуации с занятостью реанимационных коек в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно ежедневному мониторингу занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 20 апреля этого года занятость инфекционных коек по республике составляет 41%, реанимационных коек – 27%», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, максимальная занятость инфекционных коек отмечается в Западно-Казахстанской области - 63%, в Алматинской области - 61% и городе Алматы – 56%.

«Максимальная занятость реанимационных коек имеется в Алматы - 53% и Нур-Султане - 56%», - заключил министр.

Ранее А. Цой доложил об эпидемиологической ситуации за неделю в стране, отметив ее улучшение.

«С конца марта текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% в сравнении с предыдущей неделей. Однако на текущей неделе в сравнении с предыдущей неделей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 22% до 8%. На сегодня всеми регионами приняты усиленные санитарно-эпидемиологические меры», - отметил глава Минздрава.