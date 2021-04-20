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    10:00, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    В каких регионах отмечается максимальная занятость реанимационных коек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил о ситуации с занятостью реанимационных коек в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно ежедневному мониторингу занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 20 апреля этого года занятость инфекционных коек по республике составляет 41%, реанимационных коек – 27%», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, максимальная занятость инфекционных коек отмечается в Западно-Казахстанской области - 63%, в Алматинской области - 61% и городе Алматы – 56%.

    «Максимальная занятость реанимационных коек имеется в Алматы - 53% и Нур-Султане - 56%», - заключил министр.

    Ранее А. Цой доложил об эпидемиологической ситуации за неделю в стране, отметив ее улучшение.

    «С конца марта текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% в сравнении с предыдущей неделей. Однако на текущей неделе в сравнении с предыдущей неделей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 22% до 8%. На сегодня всеми регионами приняты усиленные санитарно-эпидемиологические меры», - отметил глава Минздрава.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Общество Минздрав РК
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